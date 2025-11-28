Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickbetrüger scheitern +++ In Wohnungen eingestiegen und Gegenstände gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Trickbetrüger scheitern,

Wiesbaden, Donnerstag, 27.11.2025, 11:34 Uhr - 12:16 Uhr

(gü)Am Donnerstagmittag versuchten Trickbetrüger zwei Wiesbadenerinnen um ihr Erspartes zu bringen. Um 11:34 Uhr wurde zunächst eine 85-jährige und um 12:16 Uhr eine 88-jährige Frau von Betrügern telefonisch kontaktiert. In beiden Fällen gaben sich die Unbekannten als Polizeibeamte aus und fragten nach Wertgegenständen. Glücklicherweise kam es zu keiner Übergabe von Eigentum an die Betrüger.

2. In Wohnungen eingestiegen und Gegenstände gestohlen, Wiesbaden, Samstag, 22.11.2025, 03:00 Uhr - Donnerstag, 27.11.2025, 21:00 Uhr

(gü)In der Zeit vom Samstagmorgen bis zum Donnerstagabend sind Einbrecher in mindestens fünf Wohnungen eingedrungen und haben Gegenstände entwendet. In der Nerostraße kam es zwischen Samstagmorgen um 03:00 Uhr bis Dienstagmorgen um 08:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte drangen zunächst in das Mehrfamilienhaus ein und von dort in die Wohnung des Geschädigten. Aus der Wohnung stahlen die Täter Bargeld, persönliche Dokumente sowie Bekleidung. In der Wolfram-von-Eschenbach-Straße drangen unbekannte Täter am Donnerstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:35 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten diese. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Am Donnerstag zwischen 15:35 Uhr bis 17:35 Uhr wurde eine Wohnung in der Hermann-Brill-Straße über ein Küchenfenster von Unbekannten betreten. Aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses entwendeten die Einbrecher Schmuck. In der Berliner Straße verschafften sich Einbrecher am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Unbekannten bestiegen einen Balkon und hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung, aus welcher sie Schmuck und Bargeld entwendeten. Zwischen 18:35 Uhr und 20:00 Uhr machten sich Einbrecher an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landwehrstraße zu schaffen und stahlen Bargeld. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell