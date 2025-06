Polizei Köln

POL-K: 250613-2-K Mehrere Schüsse auf Friseursalon abgegeben - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Vorfall in Kalk

Köln (ots)

Nach mehreren Schüssen auf einen Friseursalon in Kalk in der Nacht zu Freitag (13. Juni) sucht die Kriminalpolizei nach mutmaßlich einem tatverdächtigen Mann.

Anwohner hatten gegen 1 Uhr die Polizei gerufen, nachdem sie die Schussgeräusche vor dem Geschäft in der Johann-Mayer-Straße lokalisiert hatten.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Anwohner dabei auch eine männliche Person beobachtet haben, die diese Schüsse auf die Front des Ladenlokals abgegeben haben soll. Anschließend lief der Unbekannte in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei einer ersten kriminaltechnischen Untersuchung wurden an den Jalousien der Fenster sowie an der Eingangstür mindestens drei Einschusslöcher festgestellt. Auf dem Gehweg vor dem Salon fanden die Beamten mehrere Hülsen und stellten sie sicher. Zum Tatzeitpunkt sollen sich nach aktuellem Stand keine Personen in dem Geschäft aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Schützen geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

