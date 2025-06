POL-K: 250613-1-BAB/K/REK/LEV Motorradunfall bei Elsdorf - Fahrer mutmaßlich unter Drogen und ohne Führerschein

Köln (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Köln haben am frühen Donnerstagmorgen (12. Juni) im Stadtteil Vogelsang eine um Hilfe rufende und in Not geratene Frau (24) aus dem Wassermannsee gerettet und zurück ans Seeufer gebracht. Rettungskräfte brachten die 24-Jährige mit einer starken Unterkühlung zur ...

mehr