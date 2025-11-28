Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer am 30.08.2025

Wiesbaden (ots)

Im Zusammenhang mit einem räuberischen Angriff auf eine Autofahrerin Ende August 2025 in Eltville am Rhein wendet sich die Wiesbadener Kriminalpolizei nun mit Überwachungskamerabildern an die Öffentlichkeit. Der bislang unbekannte Täter steht im Verdacht, in den Abendstunden des 30.08.2025 im Ausfahrtsbereich eines Einkaufsmarktes im Roßpfad, eine Autofahrerin bei geöffnetem Fenster unter Vorhalten eines Schraubenziehers angegriffen und bedroht zu haben. Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, wurde durch die Wiesbadener Staatsanwaltschaft bei dem zuständigen Amtsgericht Wiesbaden ein Beschluss zur Veröffentlichung von Überwachungskamerabildern erwirkt. Die gesuchte männliche Täterperson konnte beschrieben werden als ca. 20 Jahre alt, mit schlanker Statur und bekleidet mit schwarz-blauem Trainingsanzug, Wollmütze, dunkler Sonnenbrille und Schlauchschal über den Mund und die Nase gezogen.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben? - Wer hat diese Person im Rahmen der Tathandlung beobachtet? - Wo ist der Täter noch aufgefallen? - Ist der unbekannte Täter möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen oder hat ein anderes Fluchtmittel benutzt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen. Informationen und Hinweise können auch per E-Mail an ppwh@polizei.hessen.de gesendet werden.

