POL-WI: +++ Zahlreiche Einbrüche +++ Auseinandersetzung auf Sternschnuppenmarkt +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen +++ Aggressiver Mann landet im Gewahrsam +++ Diebstähle auf der Raststätte

+++ Zahlreiche Einbrüche +++ Auseinandersetzung auf Sternschnuppenmarkt +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen +++ Aggressiver Mann landet im Gewahrsam +++ Diebstähle auf der Raststätte

1. Zahlreiche Einbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 28.11.2025, 11:30 Uhr bis Sonntag, 30.11.2025, 12:30 Uhr

(zi)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zu mehreren versuchten sowie vollendeten Einbruchsdelikten. Hierbei waren die Täter in fünf Fällen erfolgreich und in vier weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Von Freitagnachmittag bis in die frühen Abendstunden hinein suchten unbekannte Täter eine Wohnung in der Karawankenstraße im Stadtteil Biebrich auf und entwendeten Schmuck und Kosmetika. Im Flößerweg in Kostheim hebelten Einbrecher am Freitag zwischen 14:30 Uhr bis 21:30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses auf und entwendeten hochwertige Schmuckstücke.

In der der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Einbrecher gewaltsam eine Glasscheibe einer Wohnung in der Hockenbergstraße, im Stadtteil Medenbach ein und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Über mögliches Stehlgut ist bislang nichts bekannt. Im Zeitraum von Freitagmorgen bis in die Nachstunden des Samstags verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Erdgeschosswohnung in der Heßstraße in der Wiesbadener Innenstadt und entwendeten Bargeld.

Zwischen Freitagvormittag bis Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in der Otto-Reutter-Straße im Wiesbadener Stadtteil Biebrich in ein Reihenhaus ein und entwendeten aus diesem Gold - / und Silberschmuck.

Zwischen Samstag und Sonntag schlugen Einbrecher sogleich viermal im Stadtteil Kostheim zu. In den frühen Abendstunden des Samstags gelang es Unbekannten sich gewaltsam zu einer Wohnung in der Hochheimer Straße Zugang zu verschaffen und Goldschmuck zu entwenden. Während Einbrecher in der Salzburger Straße und der Albrechtstraße vergeblich versuchten in die betroffenen Wohnungen einzudringen, gelang es ihnen in der Passauer Straße durch das Aufhebeln einer Terrassentür. Über das mögliche Diebesgut ist in diesem Fall nichts bekannt. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Einbruch in Pizzeria,

Wiesbaden - Innenstadt, Goldgasse, Donnerstag, 27.11.2025, 23:45 Uhr - Freitag, 28.11.2025, 11:25 Uhr

(zi)In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem Einbruch in eine Pizzeria. Bislang unbekannte Täter begaben sich zunächst in einen frei zugänglichen Innenhof des Gebäudes und stiegen über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Hier versuchten sie vergeblich die Kasse aufzuhebeln. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung auf Wiesbadener Sternschnuppenmarkt, Wiesbaden - Innenstadt, Markstraße, Samstag, 29.11.2025, 19:25 Uhr

(zi)Am Samstagabend kam es auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt im Bereich der Marktstraße zu einer Auseinandersetzung, bei welcher durch Pfefferspray auch Unbeteiligte verletzt wurden. Gegen 19:25 Uhr gerieten ein 23-jähriger und ein 18-jähriger Besucher des Sternschnuppenmarkts erst verbal und anschließend körperlich aneinander. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein Pfefferspray eingesetzt, wodurch neben den beiden Männern auch zwei Standbetreiber verletzt wurden. Gegen die beiden Beteiligten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0611/345-0 entgegen.

4. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Wiesbaden, Am Parkfeld, Sonntag, 19:30 Uhr - 19:38 Uhr

(gü)Am Sonntagabend fuhr ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße "Am Parkfeld" und ließ sich auch durch eine Polizeistreife nicht zum Anhalten bewegen. Um 19:30 Uhr konnte eine Polizeistreife einen Audi A5 in einem Bereich der Zone 30 in Biebrich feststellen und wollte das Fahrzeug aufgrund der Fahrweise anhalten und kontrollieren. Der Audi fuhr derart schnell, dass die auf der Straße befindliche Polizeibeamtin zur Seite springen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug in der Albert-Schweitzer-Allee parkend festgestellt werden. Das Fahrzeug sowie die Handys der beiden Insassen im Alter von 19 und 23 Jahren wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Verletzter durch Böllerwurf,

Wiesbaden - Innenstadt, Wellritzstraße, Sonntag, 30.11.2025, 19:35 Uhr

(zi)Am Sonntagabend wurde in der Wellritzstraße ein Böller aus einem Auto heraus in Richtung eines Spaziergängers geworfen, welcher hierdurch verletzt wurde. Gegen 19:35 Uhr habe der Geschädigte fußläufig ein haltendes Auto passiert, als offensichtlich durch den Fahrzeugführer ein Böller geworfen wurde. Der Böller sei in unmittelbarer Nähe des Geschädigten detoniert, wodurch dieser ein Knalltrauma erlitt. Bei dem bislang unbekannten Fahrzeugführer soll es sich um einen ca. 20 - 30 Jahre alten Mann mit kurzen, schwarzen Haaren sowie einem schwarzen Bart handeln. Dieser soll mit einer schwarzen Weste bekleidet gewesen sein und in einem schwarzen Mercedes G-Klasse mit Bad Schwalbacher Kennzeichen (SWA) gesessen haben. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

6. Aggressiver Mann verbringt die Nacht im Gewahrsam, Wiesbaden, Langgasse, Sonntag, 30.11.2025, 01:49 Uhr

(gü)Am frühen Sonntagmorgen musste ein Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens die Nacht im Gewahrsam verbringen. Gegen 01:50 Uhr verständigten Passanten die Polizei und meldeten zunächst eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Durch Einsatzkräfte konnte ein 38-Jähriger festgestellt werden, welcher sich zuvor gegenüber einer Frauengruppe aufdringlich verhalten haben soll. Die Frauen hätten daraufhin hilfesuchend eine Männergruppe angesprochen, worauf sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und den Einschreitenden entwickelt habe. Auch bei dem Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann derart aggressiv, beschädigte einen Streifenwagen und sprach Beleidigungen gegenüber den Einsatzkräften aus, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Der Tatverdächtige wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten müssen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

7. Diebstähle auf der Raststätte,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Freitag, 28.11.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 29.11.2025, 09:00 Uhr

(wie) Auf der Tank- und Rastanlage Medenbach sind in der Nacht von Freitag auf Samstag Diebe aktiv gewesen. Die Unbekannten schlitzten im Schutze der Dunkelheit die Plane eines geparkten Sattelzuges auf und entwendeten zwei Ersatzreifen vom Auflieger während der Fahrer schlief. Einen 55-Jährigen weckten die Täter gegen 04:10 Uhr in seinem Lkw und behaupteten, dass es an Problem an seinem Fahrzeug gäbe. Als der Mann schlaftrunken nach draußen ging, um nach der Ladung zu sehen, entwendeten Mittäter das Portemonnaie mit mehreren Tausend Euro Bargeld aus dem Führerhaus. Als der Fahrer den Diebstahl bemerkte, waren die Diebe bereits verschwunden. Die Autobahnpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 Hinweise entgegen.

