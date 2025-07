Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1362 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (21.07.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Lautenbacherstraße. In der Zeit von 07.00 Uhr bis 10.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen braunen BMW, der auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden an der Heckstoßstange von rund 2.000 Euro. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen denselben braunen BMW in der Kaltenhoferstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden auf der rechten Fahrzeugseite von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochzoll - Im Zeitraum von Montag (21.07.2025), 21.30 Uhr bis Dienstag (22.07.2025), 10.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Grüntenstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Betonpfosten auf dem Parkplatz einer Kirche. Der Betonpfosten wurde dabei aus dem Fundament gerissen. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell