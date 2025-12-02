Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Täterfestnahme nach Einbruch +++ Bei Festnahme Widerstand geleistet+++ Diebstähle aus Pkw +++ Trickbetrüger machen Beute

Wiesbaden (ots)

1. Täterfestnahme nach Einbruch,

Wiesbaden, Ellenbogengasse, Montag, 01.12.2025, 23:17 Uhr

(zi)In der Nacht auf Dienstag konnte nach einem gemeldeten Einbruch in der Ellenbogengasse ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Gegen 23:15 Uhr verschaffte sich eine Person gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Restaurant und entwendete aus diesem Bargeld. Die Besitzer der Gaststätte informierten die Polizei, welche im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung einen 41-Jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Bei Festnahme Widerstand geleistet,

Wiesbaden - Delkenheim, Dekan-Lindenbein-Straße, Montag, 01.12.2025, 18:30 Uhr

(zi)In den frühen Abendstunden des Montags kam es in der Dekan-Lindenbein-Straße nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Um 18:30 Uhr meldete eine an der Auseinandersetzung beteiligte Frau, dass sie zuvor von einer anderen Frau geschlagen worden sei. Die hinzugerufene Polizei traf die Anruferin sowie kurz darauf in unmittelbarer Nähe die verbal aggressive 29-Jährige Wiesbadenerin an. Diese wollte sich der Personenkontrolle entziehen, woraufhin ihr die Handfesseln angelegt werden sollten. Dabei leistete sie Widerstand. Die Frau wurde für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

3. Diebstähle aus Pkw,

Wiesbaden, Sonntag, 30.11.2025, 18:00 Uhr - Montag, 01.12.2025, 07:20 Uhr

(zi)In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Wiesbaden zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. In der Römerstraße in Kastel entwendeten unbekannte Täter Bargeld und Kreditkarten aus einem unverschlossenen Pkw. Bei einem weiteren Fahrzeug in der Mühlstraße in Erbenheim erbeuteten Diebe im Fahrzeug deponierte Pakete. Hierzu schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein. Fahrzeugaufbrüchen kann man entgegenwirken - auch ohne hohen finanziellen Aufwand lässt sich ein effektiver Schutz erzielen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Fahrzeug immer verschließen bzw. dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wird - beispielsweise indem Sie sich vergewissern, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder indem Sie den Türgriff betätigen. Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld oder Fahrzeugschlüssel im Auto liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos. Denn erfahrende Diebe kennen jedes Versteck. In beiden Fällen blieben die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Trickbetrüger machen Beute,

Wiesbaden, Samstag, 29.11.2025 - Montag, 01.12.2025

(gü)Am Montagnachmittag meldete eine Wiesbadenerin der Polizei, dass sie unter falschem Vorwand dazu verleitet wurde, Kontodaten herauszugeben. In der Zeit von Samstag bis Montag meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank bei der Seniorin und erfragte persönliche Informationen zu ihrem Konto. Infolge der Herausgabe der Daten kam es zu mindestens zwei Abbuchungen vom Konto der Geschädigten. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anleiten, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine hier angezeigte Telefonnummer kann manipuliert werden und ist kein Garant für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

