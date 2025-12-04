Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 18-Jähriger schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Wiesbaden (ots)

18-Jähriger schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise, Wiesbaden, Luisenstraße - Wandersmannstraße, Donnerstag, 27.11.2025, 22:00 Uhr - 23:00 Uhr

(gü)Am Donnerstag, 27.11.2025 erlitt ein 18-Jähriger erhebliche Gesichtsverletzungen, deren Ursache nicht abschließend geklärt werden konnten. Der Wiesbadener war am Donnerstagabend gemeinsam mit einer 19-jährigen Freundin auf dem Wiesbadener Weihnachtsmarkt und dann in einer Gaststätte in der Wagemannstraße unterwegs und beabsichtigte gegen 22:00 Uhr mit einem Linienbus von der Haltestelle "Wilhelmstraße" in der Luisenstraße nach Erbenheim zu fahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Heranwachsende zu diesem Zeitpunkt noch unverletzt. An der Bushaltestelle "Am Hochfeld" in Erbenheim haben der Geschädigte und seine Begleiterin den Bus verlassen, um dann später in die Linie 15 in Richtung Wandersmannstraße zu wechseln. Bei dem Einsteigen in den Bus gegen 22:30 Uhr habe der Heranwachsende Verletzungen im Gesichtsbereich aufgewiesen die im weiteren Verlauf der Nacht in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Weder der Verletzte noch dessen Begleiterin konnten aufgrund ihrer Alkoholisierung sagen, woher die Verletzungen stammen. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen aufgenommen Mögliche Zeuginnen oder Zeugen die den 18-Jährigen und dessen Begleiterin in dem beschriebenen Zeitraum gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

