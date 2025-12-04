Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Betrunkene Frauen überfallen Taxifahrer nach Zahlstreit und rauben Fahrzeug +++ Fahrzeugdiebstähle

Wiesbaden (ots)

1. Betrunkene Frauen überfallen Taxifahrer nach Zahlstreit und rauben Fahrzeug, Wiesbaden, Rheinstraße/Adolfstraße, Mittwoch, 04.12.2025, 03:10 Uhr

(zi)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Taxifahrer von vier weiblichen Fahrgästen angegriffen und seines Taxis beraubt. Der 66-jährige Fahrer hatte zuvor vier Frauen im Alter zwischen 16 - 24 Jahre in der Schwalbacher Straße aufgenommen und zur Rheinstraße gebracht, wo zwei das Fahrzeug verlassen wollten. Hier entbrannte ein Zahlstreit zwischen den Beteiligten, woraufhin sich die Fahrgäste kurzerhand dazu entschlossen, den Fahrer zur Herausgabe seines Geldes aufzufordern. Als er dem nicht nachkam, attackierten sie ihn gemeinsam und zerrten ihn aus seinem Fahrzeug. Der Taxifahrer wurde hierbei am Bein verletzt und verständigte den Notruf. Während zwei der Fahrgäste zu Fuß das Weite suchten, entschlossen sich die beiden anderen kurzerhand dazu, mit dem Taxi wegzufahren. Die anschließende Fahrt mit dem geklauten Taxi konnte durch hinzugezogene Polizeikräfte kurz darauf in der Steinberger Straße gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und darüber hinaus einen Atemalkoholwert von über 1 Promille aufwies. Ihre Mitfahrerin war ebenfalls stark alkoholisiert. Sowohl die 23-jährige Fahrzeugführerin als auch ihre 24-jährige Begleiterin wurden anschließend für weitere Maßnahmen auf die nächstgelegene Polizeidienststelle verbracht. Die beiden anderen flüchtigen Fahrgäste konnten ebenfalls ermittelt werden. Die beiden festgenommenen Frauen verbrachten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen alle vier wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Fahrzeugdiebstähle,

Wiesbaden, Peter-Sander-Straße, Mittwoch, 26.11.2025, 21:37 Uhr bis 21:52 Uhr

(zi)Am späten Mittwochabend des 26.11.2025 schlugen Fahrzeugdiebe in der Peter-Sander-Straße zu und entwendeten von einem Hof eines Autohauses zwei hochwertige schwarze Hyundai Ioniq 5. Die Tat selbst wurde erst einige Tage später durch Verantwortliche des Autohauses festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachung kann der Tatzeitraum auf 21:37 Uhr bis 21:52 Uhr eingeschränkt werden. Zur Personenbeschreibung der Fahrzeugdiebe können zum derzeitigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Da es sich um Neufahrzeuge in einem Gesamtwert von rund 130.000 EUR handelte, waren an diesen zur Tatzeit noch keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

