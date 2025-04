POL-HSK: Geschädigte nach versuchten Raubdelikten gesucht

Meschede (ots) - In Freienohl kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen. Insgesamt liegen der Kriminalpolizei elf Fälle vor. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um die Mozartstraße, Schillerstraße, Trift, Am Roa, Am Scheidtkopf, Hermann-Löns-Weg, Von-Eichendorf-Straße sowie die Goethestraße. Bislang unbekannte Täter machten sich im benannten Tatzeitraum an insgesamt ...

