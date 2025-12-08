Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Café und Schule +++ Fahrzeuge beschädigt +++ Diebstähle aus Kfz +++ Unfall mit schwerverletzter Person +++ Unfall verursacht und geflüchtet +++ Kontrollmaßnahme

1. Mehrere Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 05.12.2025, 23:50 Uhr - Sonntag, 07.12.2025, 19:56 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag wurden in Wiesbaden mehrere Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In der Virchowstraße drangen Unbekannte von Freitagabend, 23:50 Uhr bis Sonntagabend, 19:56 Uhr in gleich zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Die Einbrecher kletterten auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten dort gewaltsam eine Balkontür auf und gelangten so in das Innere des Objekts. Aus der Wohnung stahlen die Personen Bargeld und flüchteten zurück auf den Balkon. Von dort kletterten die Einbrecher weiter auf den Balkon einer weiteren Wohnung im zweiten Obergeschoss und hebelten ebenfalls gewaltsam die Balkontür auf. Bei dem Betreten der Wohnung wurden die Täter durch eine Alarmanlage verschreckt und flüchteten. Im Petersweg in Kastel stiegen Einbrecher am Samstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 19.40 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Ebenfalls am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Klebitzweg in Nordenstadt auf und drangen so in das Innere des Objekts ein. Auch hier ist über mögliches Stehlgut nichts bekannt. In Nordenstadt wurde im Westring ein weiteres Einfamilienhaus angegangen. Auch hier hebelten unbekannte Personen gewaltsam die Terrassentür auf, gelangten so in das Haus und entwendeten Schmuck. Am Sonntagabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr drangen Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Höhenstraße ein. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld. In allen Fällen konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

2. Einbruch in Café,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 05.12.2025, 22:00 Uhr - Samstag, 06.12.2025, 23:38 Uhr

(gü)Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag- und Samstagabend gewaltsam Zutritt in ein Café in der Hellmundstraße und beschädigten Gegenstände. Die Einbrecher zerstörten in der Zeit von Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 23:38 Uhr die Glasscheibe der Hintertür und drangen so in das Objekt ein. Im Objekt brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Weiter beschädigten die Unbekannten weitere Gegenstände bevor sie unentdeckt flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Schule aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Lilienthalstraße, Sonntag, 07.12.2025, 01:00 Uhr - 01:10 Uhr

(gü)Am frühen Sonntagmorgen brachen Unbekannte in eine Schule in der Lilienthalstraße in Erbenheim ein. Zwischen 01:00 Uhr und 01:10 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang in das Innere der Schule und versuchten dort ein Zimmer zu öffnen, was aber misslang. Die Täter flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Stuttgarter Straße und Mühlwiesenstraße, Samstag, 06.12.2025, 17:00 Uhr - Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr

(gü)Unbekannte beschädigten vom späten Samstagnachmittag bis zum Sonntagvormittag mindestens vier Fahrzeuge in Wiesbaden. In der Stuttgarter Straße in Delkenheim beschädigte eine unbekannte Person von Samstag, 19:00 Uhr bis Sonntag, 10:00 Uhr, drei geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. In der Mühlwiesenstraße wurde von Samstag, 20:00 Uhr bis Sonntag, 08:30 Uhr ein Fahrzeug ebenfalls mit einem spitzen Gegenstand von Unbekannten beschädigt. Der Gesamtschaden an allen vier Fahrzeugen wurde auf ca. 15.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Diebstähle aus Kfz,

Wiesbaden, Freitag, 05.12.2025, 12:00 Uhr - Sonntag, 07.12.2025, 10:00 Uhr

(gü)Zwischen Freitagmittag bis Sonntagvormittag stahlen Unbekannte diverse Gegenstände aus Fahrzeugen. Von Freitag, 12:00 Uhr bis Samstag, 07:45 Uhr öffneten unbekannte Personen ein Fahrzeug im Hessenring in Nordenstadt und stahlen Bargeld. Ebenfalls in Nordenstadt, in der Horchheimer Straße gelangten Personen zwischen Freitag, 22:00 Uhr bis Samstag, 10:00 Uhr in das Innere eines unverschlossenen Fahrzeuges und durchsuchten dieses. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. In der Zeit von 17:00 Uhr bis Sonntag, 10:00 Uhr wurde ein Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Welchstraße geöffnet und durchsucht. Hier wurde der Handsender der Tiefgaragenzufahrt entwendet. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen. In der Hasengartenstraße öffneten am Sonntag gegen 01:15 Uhr zwei Personen ein unverschlossenes Fahrzeug. Die beiden Täter werden dabei durch Zeugen gestört und flüchteten. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Beide Täter wurden beschrieben als männlich, ca. 16-19 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit "südländischem" Erscheinungsbild, schlanker Gestalt und dunkler Bekleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Sonntag, 07.12.2025, 17:30 Uhr

(gü)Am späten Sonntagnachmittag stieß ein Pkw mit einer Fußgängerin zusammen und verletzte diese schwer. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Waldstraße und wollte von dort in die Schiersteiner Straße abbiegen. Die 82-jährige Fußgängerin wollte die Schiersteiner Straße an einer Fußgängerfurt überqueren und wurde hier von dem abbiegenden Pkw erfasst. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei bitte um Hinweise Wiesbaden, Wilhelmstraße, Sonntag, 07.12.2025, 21:09 Uhr

(gü)Am Sonntagabend verursachte die Fahrerin oder der Fahrer eines Pkw einen Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und flüchtete anschließend. Gegen 21:10 Uhr befuhr ein schwarzer Mercedes die Wilhelmstraße und bog von dort nach links in die Rheinstraße in Richtung Frankfurter Straße ab. Bei dem Abbiegevorgang achtete die am Steuer sitzende Person nicht auf den Gegenverkehr, woraufhin ein VW Polo ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Polo stieß gegen einen parallelfahrenden VW Golf. Der Golf wiederum stieß mit einer Ampel zusammen und durch nun herumfliegende Teile wurde ein wartender Skoda Octavia beschädigt. Der schwarze Mercedes flüchtete von der Örtlichkeit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 62.000 Euro. Bei dem Unfall wurde der 27-jahre alte Fahrer des VW Golf leicht verletzt. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Mercedes Benz, C-Klasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Kontrollmaßnahme,

Mainz-Kastel, Boelckestraße, Freitag, 05.12.2025, 15:00 Uhr - 22:00 Uhr

(gü)Die Polizei in Wiesbaden hat die aktuelle Jahreszeit und die damit einhergehenden steigenden Einbruchszahlen zum Anlass genommen, um am Freitag in Mainz-Kastel eine Kontrolle durchzuführen. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr wurde in der Boelckestraße in Fahrtrichtung Innenstadt eine Kontrollstelle eingerichtet. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 53 Fahrzeuge sowie 124 Personen einer Kontrolle unterzogen. Bei zwei Fahrzeugführern fiel ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest positiv aus. Dies hatte Blutentnahmen und entsprechende Verfahren zur Folge. In einem Fall konnte eine Person ohne entsprechende Fahrerlaubnis festgestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Weiterhin stellten die Beamte 49 Ordnungswidrigkeiten fest und ahndeten diese. Darunter fielen vornehmlich defekte Beleuchtungen, mangelhafte Ladungssicherungen, fehlende Dokumente und Warneinrichtungen. Ein Autofahrer fiel auf, weil er sechs Personen, darunter drei Kinder, in einem Fahrzeug transportierte, dass lediglich ausgelegt war für maximal fünf Personen. Zudem waren nicht alle Personen angeschnallt. Neben den Polizeikräften der Polizeidirektion Wiesbaden nahmen an der Kontrollmaßnahme Beamtinnen und Beamte der Polizeiautobahnstation und der Diensthundestaffel teil.

