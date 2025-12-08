Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Übung von Justiz und Polizei in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Montag findet in der Justizvollzugsanstalt in der Holzstraße in Wiesbaden eine gemeinsame Übung von Polizei und Justiz statt.

Aufgrund der anfahrenden Einsatzkräfte und der übungsmäßig getroffenen Maßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld der Justizvollzugsanstalt kommen.

Die turnusmäßigen gemeinsamen Übungen dienen der Überprüfung sowie Verbesserung der Kommunikationswege und der Zusammenarbeit. Bei der aktuellen Übung wird eine Geiselnahme innerhalb der Justizvollzugsanstalt inszeniert. Einsatzkräfte in Uniform und Zivil werden im Einsatz sein und eine entsprechende Bewaffnung mitführen. Auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei werden an der Übung teilnehmen.

Die Polizei bittet jedoch um Verständnis, dass aus taktischen Gesichtspunkten keine weiteren Angaben zur Übung möglich sind.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell