Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Auf Fahrt ohne Ticket folgt Widerstand gegen Bundespolizisten

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Nachmittag nahmen Kräfte der Bundespolizei einen 32-jährigen Bulgaren vorläufig fest, der sich in einem Zug von Köln nach Frankfurt ohne gültiges Ticket aufhielt und mehrfach der Aufforderung, sich auszuweisen, nicht nachkam.

Bei Eintreffen der Bundespolizisten zeigte er sich noch immer unkooperativ und schlug in Richtung der Beamten. In Folge wurde der 32-Jährige von den Polizisten gefesselt und aus dem Zug verbracht. Auf der Wache stellten die Polizisten die Identität des 32-Jährigen fest. Der Bulgare war in der Vergangenheit bereits wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, Diebstahl und Erschleichen von Leistungen polizeilich in Erscheinung getreten.

Gegen den Mann wird nun aufgrund von Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jörg Martienßen
Telefon: 069 / 6800 - 10100
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

