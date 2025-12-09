PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls - 10 Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls - 10 Fahrzeuge beschädigt Wiesbaden, Rathausstraße, Bushaltestelle "Robert-Krekel-Anlage", Montag, 08.12.2025, 22:55 Uhr

(gü)Am späten Montagabend hat sich infolge eines medizinischen Notfalls ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zehn Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 22:55 Uhr befuhr ein Linienbus die Rathausstraße von der Biebricher Allee kommend in Richtung Rheinufer. Nach aktuellem Stand erlitt der 57-jährige Busfahrer bei dem Anfahren der Bushaltestelle "Robert-Krekel-Anlage" einen medizinischen Notfall, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und streifte zunächst mit dem rechten Außenspiegel einen Baum. Anschließend kollidierte der Bus mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Durch die Kollision wurde das geparkte Fahrzeug mit Wucht nach vorne gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. In der Folge entstand eine Kettenreaktion, bei der insgesamt neun am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und der Linienbus beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wurde auf über 80.000 Euro geschätzt. Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. In dem Linienbus befanden eine einstellige Anzahl an Fahrgästen. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse über Verletzte vor.

