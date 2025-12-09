Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff auf Polizeibeamte +++ Falsche Polizeibeamte +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen +++ Wohnungseinbruch +++ Pkw beschädigt

1. Angriff auf Polizeibeamte,

Wiesbaden, Bleichstraße, Konrad-Adenauer-Ring, Montag, 08.12.2025, 16:15 Uhr

(gü)Am Montagnachmittag sorgte ein 32-Jähriger für einen Polizeieinsatz in Wiesbaden. Die Polizei wurde gegen 16:15 Uhr wegen einer aggressiven Person in die Bleichstraße gerufen. Dort traf sie auf den erheblich alkoholisierten Wiesbadener. Nach Angaben von Zeugen ging der Mann mit erhobenen Fäusten auf unbeteiligte Passanten los. Aufgrund seiner Alkoholisierung, ein durchgeführter Atemalkoholtest schlug mit mehr als 3 Promille an, wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei dem Ausstieg aus dem Auto versuchte der Mann zwei Polizeibeamte zu treten und beleidigte diese dabei. Die beiden Polizisten blieben unverletzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Falsche Polizeibeamte,

Wiesbaden, Montag, 08.12.2025, 18:00 Uhr - 19:53 Uhr

(gü)Am Montagabend erhielten zwei Personen Anrufe von falschen Polizeibeamten. Um 18:00 Uhr rief ein angeblicher Polizist bei einem Mann aus Wiesbaden an und erfragte unter Vorspiegelung falscher Tatsachen persönliche Daten zum Bankkonto. Der Senior übermittelte in falscher Annahme seine Daten an die Betrüger. Nach aktuellem Stand kam es zu keinem finanziellen Schaden. Gegen 19:55 Uhr riefen ebenfalls Betrüger bei einer Seniorin in Wiesbaden an und fragten unter falschem Vorwand nach Wertgegenständen. In diesem Fall kam es zu keiner Übergabe. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Wiesbaden, Biebricher Allee bis Hagenauer Straße, Montag, 08.12.2025, 19:30 Uhr

(gü)Am Montagabend beobachteten Zeugen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Wiesbaden-Biebrich. Gegen 19:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer ein gefährliches Fahrverhalten eines BMW und eines Mercedes. Die beiden Autos sollen von der Biebricher Allee über die Äppelallee bis zur Hagenauer Straße gefahren sein und dabei stark beschleunigt haben. Beide sollen mehrfach abrupt die Fahrspuren, ohne auf den übrigen Verkehr zu achten gewechselt haben. Im weiteren Verlauf sollen sich die Fahrzeuge gegenseitig überholt und schließlich in der Hagenauer Straße an einer Autowaschanlage angehalten haben. Zeugen der rasanten Fahrt führten die alarmierte Polizei direkt zu den beiden Fahrzeugen. Vor Ort trafen die Beamtinnen und Beamten den 19-jährigen Fahrer des Mercedes und den 20-jährigen Fahrer des BMW an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden unter anderem beide Fahrzeuge und die Mobiltelefone der jungen Männer sichergestellt. Gegen beide Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob andere Verkehrsteilnehmer während der Fahrt konkret gefährdet wurden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Geschädigte, Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Wohnungseinbruch,

Mainz-Kastel, Römerstraße, Montag, 08.12.2025, 12:40 Uhr - 22:10 Uhr

(gü)Am Montag drangen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung ein und durchsuchten diese. In der Zeit von 12:40 Uhr bis 22:10 Uhr verschafften sich Einbrecher Zutritt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße in Kastel. Hierzu wurde gewaltsam eine Balkontür geöffnet und die Wohnung durchsucht. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

5. Pkw beschädigt,

Wiesbaden, Walkmühltalanlagen, Freitag, 05.12.2025, 17:30 Uhr - Montag, 08.12.2025, 13:15 Uhr

(gü)Zwischen Freitag und Montag wurden zwei Fahrzeuge in den Walkmühltalanlagen in Wiesbaden zerkratzt. In der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr bis Montag, 13:15 Uhr wurden durch Unbekannte zwei Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 8.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

