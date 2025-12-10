Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hund nach Angriff gestorben - Polizei sucht Zeugen +++ Ein Objekt, zwei Einbrüche +++ Garagenverschläge geöffnet

Wiesbaden (ots)

1. Hund nach Angriff gestorben - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden-Biebrich, Grundweg, Freitag, 05.12.2025, 15:30 Uhr

(gü)Am Freitagnachmittag ist ein Hund in Wiesbaden-Biebrich durch den Angriff eines anderen Hundes tödlich verletzt worden. Gegen 15:30 Uhr war eine Hundehalterin zu Fuß in der Bleichwiesenstraße in Richtung Grundweg unterwegs. Hinter der Unterführung zur BAB 66 bog sie nach links in Richtung Schrebergärten ab. Ihr Hund war zu diesem Zeitpunkt nicht angeleint. In dem Bereich griff ein ebenfalls nicht angeleinter Hund das Tier plötzlich an. Die Halterin versuchte einzugreifen und wurde dabei selbst verletzt. Erst der später eintreffende Besitzer konnte seinen angreifenden Hund unter Kontrolle bringen. Der Halter entfernte sich mit seinem Hund nach einem kurzen Gespräch mit der Frau. Der Hund der Frau starb später an den Folgen der Bissverletzungen.

Der Hundehalter kann beschrieben werden als männlich, etwa 35 Jahre alt, circa 170-172cm groß, kräftige Statur, "dunkle/oliv gebräunte" Hautfarbe, schwarze Haare und schwarzer gestutzter Bart und bekleidet mit einer Strickmütze, schwarz-braun karierter Holzfällerjacke und einem weißen T-Shirt.

Der angreifende Hund kann beschrieben werden als groß, kurzes graues/beiges Fell, mindestens 50kg schwer, spitzes Maul und spitze Ohren. Der Hund soll in Erscheinung und Statur einem Kangal/Herdenschutzhund ähneln.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu melden.

2. Ein Objekt, zwei Einbrüche,

Wiesbaden, Emanuel-Geibel-Straße, Dienstag, 09.12.2025, 07:45 Uhr - 17:00 Uhr

(gü)Am Dienstag drangen Unbekannte in zwei Wohnungen in der Emanuel-Geibel-Straße in Wiesbaden ein. Zwischen 07:45 Uhr bis 17:00 Uhr gelangten die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Von dort drangen sie gewaltsam in zwei Wohnungen im vierten Obergeschoss ein. Aus den beiden Wohnungen wurden Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 bei der Polizei zu melden.

3. Garagenverschläge geöffnet,

Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, Dienstag, 09.12.2025, 16:12 Uhr

(gü)Am Dienstagnachmittag wurden in der Carl-von-Linde-Straße zwei Garagenverschläge geöffnet und hochwertige Gegenstände entwendet. Gegen 16:10 Uhr gelangten Unbekannte in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und öffneten dort auf unbekannte Weise zwei Garagenverschläge. Aus diesen entnahmen die Täter Autoreifen auf Felgen, einen Motorradhelm sowie hochwertiges Werkzeug und flüchteten im Anschluss unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell