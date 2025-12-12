Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Hegelstraße,

Dienstag, 09.12.2025, 14:53 Uhr

(gü)Der am Dienstagnachmittag in der Hegelstraße bei dem Verkehrsunfall schwerverletzte 61-jährige Fahrer des Lkw verstarb im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Der genaue Unfallhergang ist Teil der laufenden Ermittlungen.

