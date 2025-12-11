Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden sowie des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Polizei stoppt Abholer nach Schockanruf - Sicherstellung von über 240.000 Euro, Wiesbaden, Mittwoch, 10.12.2025, 13:53 Uhr

(gü)Am Mittwochnachmittag ist der Polizei in Wiesbaden ein entscheidender Schlag gegen Betrüger gelungen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Ermittlerinnen und Ermittler einer außerhessischen Behörde hatten zuvor den entscheidenden Hinweis geliefert, dass in Wiesbaden die Übergabe einer hohen Bargeldsumme an die Täter bevorsteht. Eine Seniorin war zuvor telefonisch unter Druck gesetzt und dazu gebracht worden, Angaben zu ihrem Vermögen zu machen und die Ersparnisse bereitzustellen. Die Täter forderten die Frau anschließend dazu auf, das Geld zu übergeben. Die umgehend eingeleiteten Maßnahmen der Polizei in Wiesbaden führten zur Festnahme eines 22-jährigen Mannes, der gerade mit einer Tüte die Wohnung des Opfers verließ. In der Tüte befand sich das zuvor geforderte Vermögen von über 240.000 Euro. Das Bargeld wurde sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

