Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeuge beschädigt +++ Betrüger scheitern +++ Wohnungseinbrüche +++ Raser, Poser, Tuner Kontrollen

Wiesbaden (ots)

Fahrzeuge beschädigt und dabei beobachtet worden, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 13.12.2025, 07:30 Uhr

(gü)Am frühen Samstagmorgen wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie in ein Fahrzeug in Wiesbaden einbrachen. Gegen 07:30 Uhr öffneten zwei Unbekannte ein geparktes Fahrzeug in der Erich-Ollenhauer-Straße und durchsuchten dieses. Über mögliches Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Die Täterinnen entfernten sich im Anschluss und beschädigten weitere geparkte Fahrzeuge. Die Tat konnte über eine Videokamera aufgezeichnet werden. Die erste Person kann als weiblich, etwa 20-25 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, hoher Dutt und bekleidet mit einer weißen Weste sowie einem Tattoo am Hals beschrieben werden. Die zweite Person wurde beschrieben als ebenfalls weiblich, etwas 20-25 Jahre alt und bekleidet mit einem schwarzen Mantel mit Kapuze sowie einer schwarzen Handtasche. Sachdienlich Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Betrüger scheitern,

Wiesbaden, Samstag, 19:30 Uhr

(gü)Am Samstagabend scheiterten Betrüger bei dem Versuch, Wertgegenstände von einer Wiesbadenerin zu erbeuten. Gegen 19:30 Uhr erhielt eine Frau einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser versuchte unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu erfragen, ob sich Schmuck und Bargeld im Haus der Dame befinden würden. Die Frau reagierte vorbildlich, indem sie das Telefonat beendete, ohne dabei die gestellten Fragen zu beantworten.

Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Freitag, 12.12.2025 - Sonntag, 14.12.2025, 14:00 Uhr

(gü)Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag haben sich in Wiesbaden mindestens drei Wohnungseinbrüche ereignet. In der Lahnstraße versuchte ein Unbekannter gegen 17:50 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Hierzu stieg der Mann auf einen Balkon und versuchte zunächst vergeblich die Balkontür und danach ein Fenster aufzuhebeln. Hierbei wurde er durch die in der Wohnung befindliche Bewohnerin beobachtet und schlussendlich verscheucht. Der Täter kann beschrieben werden als männlich. Er war bekleidet mit schwarzer Mütze/Sturmhaube und einer schwarzen Jacke. Am Samstag drangen Unbekannte zwischen 17:00 Uhr bis 21:20 Uhr in ein Haus in der Waldstraße ein. Hierzu öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür, drangen darüber in das Innere des Wohnhauses ein und entwendeten Schmuck. Von Samstag, 17:00 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Prinz-Nikolaus-Straße. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Anwesen. Über mögliches Stehlgut ist aktuell nichts bekannt. In diesen beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Raser, Poser, Tuner Kontrollen,

Wiesbaden Stadtgebiet, Freitag, 12.12.2025 - Samstag, 13.12.2025

(gü)Sowohl am Freitag als auch am Samstag wurden von der Kontrollgruppe Argus des Regionalen Verkehrsdienstes im Wiesbadener Stadtgebiet Raser, Poser und Tuner ins Visier genommen. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen konnten insgesamt 562 Verstöße festgestellt werden. Bei einer Messung auf der Bundesstraße 54 (Aarstraße) in Richtung Taunusstein konnte ein Fahrzeug festgestellt werden, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 64 km/h überschritt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie zwei Monate Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter war jedoch ein weiterer Fahrzeugführer, der die Berliner Straße mit 123 km/h bei erlaubten 50 km/h befuhr. Ihn erwartet sogar ein Bußgeld von 800 Euro, ebenfalls zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie drei Monate Fahrverbot. In der Nacht auf Samstag, gegen 00:40 Uhr fiel den Beamtinnen und Beamten ein BMW auf, da dieser mit überhöhter Geschwindigkeit den Gustav-Stresemann-Ring befuhr und beim Abbiegevorgang in die Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und beinahe einen Unfall verursachte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 24-jährige Fahrer deutlich alkoholisiert war - ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,90 Promille an. Der Fahranfänger, welcher sich noch in der zweijährigen Bewährungszeit befand, wurde für weitere Polizeimaßnahmen zu einer Dienststelle gebracht, wo er seinen Führerschein abgeben musste. Der Fahrer muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Am frühen Sonntagmorgen um 00:40 Uhr wurden die Kontrollkräfte auf einen E-Scooter aufmerksam, welcher auf dem Gehweg im Kaiser-Friedrich-Ring Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet war, keine gültige Pflichtversicherung nachweisen konnte und der Fahrer unter dem Einfluss von Suchtmitteln stand. Der E-Scooter wurde sichergestellt und auch dieser Fahrzeugführer wird sich einem Strafverfahren stellen müssen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell