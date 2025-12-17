Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeug gestohlen und Unfall verursacht +++ In Fahrzeug eingebrochen +++ Geldbörse gestohlen +++ Betrunken Auto gefahren

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeug gestohlen und Unfall verursacht, Wiesbaden, Daimlerstraße, Montag, 15.12.2025, 19:00 Uhr - Dienstag, 16.12.2025, 01:21 Uhr

(gü)In der Zeit von Montag auf Dienstag stahlen drei Personen zunächst ein Fahrzeug und verursachten im Anschluss einen Verkehrsunfall und flüchteten. Zwischen 19:00 Uhr am Montag und 01:20 Uhr am Dienstag stahlen drei Jugendliche einen abgestellten Pkw aus der Daimlerstraße. Bei der anschließenden Fahrt beschädigten sie ein auf dem Fußgängerweg befindliches Straßenschild in der Daimlerstraße und flüchteten. Die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug unbesetzt im nahen Umfeld des Unfallortes auffinden. Die Tatverdächtigen, welche durch Ermittlungen identifiziert werden konnten, sind im Alter von 16, 17 sowie 19 Jahren und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. In Fahrzeug eingebrochen,

Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, Montag, 15.12.2025, 17:30 Uhr - Dienstag, 16.12.2025, 06:55 Uhr

(gü)Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in ein Fahrzeug in Wiesbaden ein und stahlen hochwertiges Werkzeug. In der Zeit von Montag 17:30 Uhr bis Dienstag 06:55 Uhr öffneten die Täter ein geparktes Fahrzeug in der Assmannshäuser Straße, stahlen Werkzeug im Wert von circa 4.000 Euro und flüchteten unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Abgelenkt und Geldbörse gestohlen,

Wiesbaden, Äppelallee, Montag, 15.12.2025, 18:50 Uhr

(gü)Am Montagabend wurde in Wiesbaden ein Mann von einem Unbekannten bestohlen. Der 55-jährige verließ gegen 18:50 Uhr ein Einkaufscenter in der Äppelallee. Hierbei kam ihm eine weitere Person so entgegen, dass der Geschädigte vor einem Rollstuhlfahrer stehen bleiben musste. Als der Geschädigte weiterlief fiel ihm auf, dass seine Geldbörse nicht mehr da war. Aufgrund des Gesamtumstandes wird derzeit davon ausgegangen, dass die Geldbörse von dem Tatverdächtigen entwendet wurde, als der 55-Jährige vor ihm stehen bleiben musste. Dieser kann beschrieben werden als männlich, hagere Statur, im Rollstuhl sitzend und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover. Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Autobahnpolizei zieht betrunkenen PKW-Fahrer aus dem Verkehr, Bad Camberg / Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Dienstag, 16.12.2025, 12:00 Uhr

(akr) Am Dienstagmittag wurde der Autobahnpolizei Wiesbaden ein silberner PKW mit einer bulgarischen Zulassung auf der A 3 Richtung Frankfurt in Höhe Bad Camberg gemeldet, welcher Probleme haben sollte, die Spur zu halten. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden konnte das bulgarische Fahrzeug letztlich im Bereich der Raststätte in Medenbach fahrend antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Der 32-Jährige Fahrzeugführer pustete einen Wert 1,74 Promille. Er wurde anschließend auf die Dienststelle sistiert, dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Im Anschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell