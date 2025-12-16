PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Nach Kontrolle klicken die Handschellen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Montagmittag einen Mann im Erfurter Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde man darauf aufmerksam, dass die Landshuter Staatsanwaltschaft einen Vollstreckungsbeschluss gegen den 40-jährigen Rumänen erlassen hatte. Dem vorausgegangen ist ein Körperverletzungsdelikt, für das gegen den Mann eine Geldstrafe verhangen wurde.

Der 40-Jährige wurde durch die Bundespolizisten festgenommen. Der Haftbefehl ist ihm eröffnet worden. Die gegen ihn verhangene Geldstrafe von 4500 Euro konnte der Mann nicht begleichen.

Ersatzweise hat der Rumäne nun eine 45-tägige Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt zu verbüßen. Durch die Bundespolizei wurde der Mann nach Tonna gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

