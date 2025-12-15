PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Besuch des Bahnhofes endet in Handschellen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Der Besuch des Erfurter Hauptbahnhofes verlief für einen Mann am Sonntag anders als geplant.

Der 52-Jährige wurde durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Datenbestand wurde bekannt, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem vorliegenden Haftbefehl lag ein waffenrechtlicher Verstoß zugrunde.

Der Deutsche wurde festgenommen und bei Gericht vorgeführt. Die Haft wurde durch die Justiz bestätigt, weshalb der Mann nicht mit dem Zug reisen, sondern mit einem Polizeiauto in die Justizvollzugsanstalt Tonna fahren musste.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 14:08

    BPOLI EF: Gewalttat in Zug - Täter ermittelt

    Wünschendorf, Wünschendorf Bahnhof (ots) - Am heutigen Morgen nutzte eine Zugbegleiterin den polizeilichen Notruf, um auf eine Gewalttat zu ihrem Nachteil aufmerksam zu machen. Auf der Fahrt einer Regionalbahn von Greiz in Richtung Gera wollte die 56-jährige Frau die Fahrscheine überprüfen. Bei der Kontrolle eines Mannes griff dieser die Zugbegleiterin unmittelbar an. Er packte sie am Hals und schlug sie ins Gesicht. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 11:46

    BPOLI EF: Pizza gibt es nicht umsonst

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Erst vor wenigen Tagen wurde die italienische Küche zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO erklärt. Ob das der Grund für einen 32-Jährigen Mann war, im Erfurter Hauptbahnhof ein Stück Pizza zu essen, ist nicht geklärt. Feststeht jedoch, dass der 32-jährige Algerier sich diese Teigspeise hat schmecken lassen, allerdings ohne dafür zu bezahlen. Er soll heute Morgen über die ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:06

    BPOLI EF: Unfall am Bahnübergang in Lichtenhain

    Lichtenhain (ots) - Zu einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang kam es am gestrigen Morgen bei der Ortslage Lichtenhain. Kurz vor halb Acht befuhr eine 18-Jährige Deutsche mit ihrem PKW einen Bahnübergang. Aus noch nicht geklärter Ursache nahm sie die Beschilderung und ein herannahendes Triebfahrzeug der Oberweißbacher Bergbahn nicht wahr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es trotz niedriger Geschwindigkeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren