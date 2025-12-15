Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Besuch des Bahnhofes endet in Handschellen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Der Besuch des Erfurter Hauptbahnhofes verlief für einen Mann am Sonntag anders als geplant.

Der 52-Jährige wurde durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Datenbestand wurde bekannt, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem vorliegenden Haftbefehl lag ein waffenrechtlicher Verstoß zugrunde.

Der Deutsche wurde festgenommen und bei Gericht vorgeführt. Die Haft wurde durch die Justiz bestätigt, weshalb der Mann nicht mit dem Zug reisen, sondern mit einem Polizeiauto in die Justizvollzugsanstalt Tonna fahren musste.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell