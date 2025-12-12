Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gewalttat in Zug - Täter ermittelt

Wünschendorf, Wünschendorf Bahnhof (ots)

Am heutigen Morgen nutzte eine Zugbegleiterin den polizeilichen Notruf, um auf eine Gewalttat zu ihrem Nachteil aufmerksam zu machen.

Auf der Fahrt einer Regionalbahn von Greiz in Richtung Gera wollte die 56-jährige Frau die Fahrscheine überprüfen. Bei der Kontrolle eines Mannes griff dieser die Zugbegleiterin unmittelbar an. Er packte sie am Hals und schlug sie ins Gesicht. Das Opfer der Gewalttat musste sich in einem sicheren Raum in der Bahn einschließen. Sie erlitt Verletzungen im Gesicht.

Es kam zum sofortigen Einsatz von Kräften der Landespolizeiinspektion Gera und der Bundespolizei. Beim Halt der Bahn in Wünschendorf wurde der Täter gestellt. Der polizeilich bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und zu einem Revier in Gera verbracht und als Beschuldigter vernommen. Gegen den 48-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und dem Erschleichen der Beförderungsleistung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt unter Angabe der Vorgangsnummer BP / 1210933 / 2025 zu melden: Tel.: 0361 / 659830 Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell