Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zugfahrt endet mit drei Strafanzeigen, Bundespolizei sucht Zeugen

Sömmerda, Sömmerda Bahnhof, Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine 25-jährige Frau wandte sich am Sonntagabend nach der Fahrt mit einer Regionalbahn von Sömmerda nach Erfurt hilfesuchend an die Bundespolizei. Sie gab an, im Zug sexuell belästigt worden zu sein.

In der Dienststelle äußerte sie, dass sie durch den bis dato unbekannten Tatverdächtigen durch Anfassen bedrängt worden sei. Auch andere Frauen soll er bedrängt haben. Zudem konnte sie im weiteren Fahrtverlauf beobachten, dass der Mann eine weiße Substanz konsumiert hat.

Der unbekannte Verdächtige konnte aus der Anonymität herausgeholt werden, denn er befand sich zur selben Zeit ebenfalls in der Dienststelle der Bundespolizei. Anlass dafür war ein Diebstahl in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes.

Die Geschädigte konnte den 23-jährigen Ägypter zweifelsfrei als den Täter aus der Bahn identifizieren.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Bundespolizisten zudem knapp 4 Gramm Speed sowie etwas mehr als 31 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt.

Den Mann erwarten gleich mehrere Strafanzeigen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Diebstahls und wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die Bundespolizei sucht Opfer und Zeugen, die am 14.12.2025 zwischen 20:30 und 20:55 Uhr auf der Fahrt von Sömmerda nach Erfurt durch den Mann ebenfalls bedrängt worden sind oder das Tatgeschehen beobachten haben.

Opfer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Erfurt unter Angabe der Vorgangsnummer Vg/ BP / 1218554 / 2025 zu melden:

Tel.: 0361 / 659830

Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

