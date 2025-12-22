Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Festnahme von zwei Jugendlichen nach räuberischer Erpressung auf zwei Tankstellen

Wiesbaden (ots)

Festnahme von zwei Jugendlichen nach räuberischer Erpressung auf zwei Tankstellen, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Freitag, 05.12.2025, 18:00 Uhr, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Freitag, 12.12.2025, 19:30 Uhr

(gü)Der Wiesbadener Polizei ist unter der Federführung vom "Haus des Jugendrechts" die Aufklärung von räuberischen Erpressungen an Tankstellen gelungen. In der Zeit vom 5. bis 12. Dezember kam es zu zwei Taten im Wiesbadener Stadtgebiet. Am Abend des 5. Dezember betrat eine maskierte Person eine Tankstelle in der Sonnenbergerstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 15-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Eine Woche später, am Abend des 12. Dezember erfolgte eine weitere räuberische Erpressung auf eine Tankstelle in der Klarenthaler Straße. Ein bis dahin Unbekannter betrat mit verdecktem Gesicht den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen einen weiteren 15-jährigen Jugendlichen und brachten Erkenntnisse über dessen Tatbeteiligung an dem Raub vom 5. Dezember.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde ein Durchsuchungsbeschluss sowie ein Haftbefehl gegen den Jugendlichen erwirkt und im Rahmen einer Polizeimaßnahme vollstreckt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell