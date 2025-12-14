Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Tankstellenüberfall misslungen+++Einbrüche+++Gemeinsam Sicheres Wiesbaden+++zwei Leichtverletzte durch Reizgas+++Flucht nach Unfall mit geklautem Roller+++Fußgängerin schwer verletzt+++

Wiesbaden (ots)

1. Tankstellenüberfall misslungen,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Freitag, 12.12.2025, 19:35 Uhr (cho) Am Freitagabend hat ein bewaffneter Täter versucht eine Tankstelle in der Klarenthaler Straße zu überfallen und flüchtete letztlich ohne Beute. Gegen kurz nach 19:30 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld aus der Kasse. Noch bevor der Kassierer dieses aushändigte, verließ der Mann die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr im Nahbereich angetroffen werden. Er wird als etwa 20 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank beschrieben. Er trug eine weiße Daunenjacke mit Kapuze und dunklen Reißverschlüssen, eine helle Jogginghose und helle Turnschuhe. Zeuginnen und Zeugen, die eine solche Person um Umfeld der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

2. Zwei Leichtverletzte durch Reizgas,

Wiesbaden, Kranplatz, Samstag, 13.12.2025, 21:30 Uhr (jul) Am Samstagabend wurden zwei Personen durch das Versprühen von Reizgas leicht verletzt. Gegen 21:30 Uhr gerieten mehrere Jugendliche am Kranzplatz aneinander. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung versprühten zwei Unbekannte ein Reizgas in Richtung der Jugendgruppe. Dadurch wurden mindestens zwei Jugendliche im Alter von 18 Jahren leicht verletzt und mussten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend flüchteten die zwei jugendlichen Täter im gleichen Alter in Richtung Taunusstraße. Ein Täter habe kurze schwarze Haare gehabt und sei mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet gewesen. Der andere Täter sei blondhaarig gewesen und hätte einen hellen Pullover getragen. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Freitag, 12.12.2025, ab 18:30 Uhr (cho) Im Stadtgebiet Wiesbaden kam es in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Täterhinweise liegen bei den genannten Taten aktuell noch nicht vor. Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße am Freitag gegen kurz nach 23 Uhr nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass unbekannte Täter ihre Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zum Inneren des Hauses verschafft hatten. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten diverse Wertsachen. Ziel von Einbrechern war am Samstag ein weiteres Einfamilienhaus in der Buchenwaldstraße. Zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr stieg ein unbekannter Täter über eine rückwärtige Terrassentür ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend gesagt werden. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter der 0611/345-0.

4. Zwei Jugendliche flüchten nach einem Unfall mit gestohlenem Motorroller, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße / Stegerwaldstraße, Samstag, 13.12.2025, 21:30 Uhr (jul) Am Samstagabend verursachten zwei männliche Jugendliche in Wiesbaden-Dotzheim einen Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Kleinkraftrad und flüchteten anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Am Samstagabend um 21:30 Uhr musste der Fahrer eines schwarzen Volkswagens verkehrsbedingt an der Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße / Stegerwaldstraße anhalten. Zwei Jugendliche befuhren zur gleichen Zeit, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, die Stegerwaldstraße aus Richtung Dotzheim Mitte und kollidierten mit dem wartenden Pkw. Anschließend ließen die beiden Jugendliche ihre Helme an der Unfallstelle zurück und flüchteten fußläufig in Richtung Dotzheimer Straße. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der graue Motorroller am 12.12.2025 bei einem Diebstahl im Ortsteil Klarenthal abhandengekommen war. Die zwei Jugendlichen seien ca. 14-15 Jahre alt und ca. 165 cm groß gewesen. Beide Personen seien mit dunkelfarbenen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Seniorin nach Unfall schwer verletzt, Wiesbaden, Wallauer Weg, Samstag, 13.12.2025, 22:45 Uhr (js) Am Samstagabend kam es im Wallauer Weg in Nordenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Gegen 22:45 Uhr beabsichtigte ein 55-jähriger Wiesbadener mit seinem BMW rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf den Wallauer Weg zu fahren und übersah hierbei eine auf dem Gehweg querende 90-jährige Fußgängerin. Diese wurde von dem Pkw erfasst und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich die Seniorin schwer und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

6. Gemeinsame Kontrollen Sicheres Wiesbaden, Wiesbaden, Freitag, 12.12.2025, 19:00 Uhr bis Samstag, 13.12.2025, 02:30 Uhr (cho) An diesem Wochenende fanden wieder Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" von Landespolizei, Stadtpolizei, Zoll und Finanzamt statt. Das Hauptaugenmerk lag dieses Mal bei der Kontrolle verschiedener Shisha-Bars im Stadtgebiet, wobei insgesamt sechs Objekte überprüft wurden. Bei vier davon gab es Beanstandungen. Unter anderem wurden zusammengefasst über 50 kg unversteuerter Tabak sichergestellt, vier Mal der Verdacht der illegalen Beschäftigung festgestellt und 48 Personen kontrolliert. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Stadtpolizei und Landespolizei werden auch zukünftig gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell