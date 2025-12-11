Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schwere Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

Wiesbaden (ots)

Mainz-Kastel, Eleonorenstraße,

Donnerstag, 11.12.2025, 14:00 Uhr Schwere Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin

(gü/cho)Am Donnerstagnachmittag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Mainz-Kastel ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 86-jährige Wiesbadenerin gegen 14:00 Uhr mit ihrem Pkw in der Eleonorenstraße in Richtung der Straße "Im Fort-Montebello" anfahren. Das Fahrzeug stand zuvor geparkt am rechten Fahrbahnrand. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte der Wagen plötzlich und überquerte die gesamte Fahrbahn. Die Fahrerin überfuhr dabei einen Grünstreifen sowie mehrere Poller, bevor das Fahrzeug auf einer Schotterfläche zum Stehen kam. Während dieser unkontrollierten Fahrt erfasste der Pkw eine 69-jährige Radfahrerin aus Rüsselsheim. Die Radfahrerin wurde durch die Kollision schwer verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Teil der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell