Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer ohne Führerschein, alkoholisiert und berauscht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am 26.12.2025 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha gegen 13:40 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Salzgitterstraße in Gotha durch. Dabei stellten sie einen 32-jährigen Fahrzeugführer eines VW Golf fest, welcher keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Um die Fahrtauglichkeit des Mannes zu überprüfen, führten die Beamten außerdem einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 0,97 Promille. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin an. Die Weiterfahrt wurde dem 32-Jährigen untersagt. Zur Durchführung einer Blutentnahme verbrachten ihn die Beamten ins Krankenhaus. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet. (ml)

