Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Wenn Musik die Herzen wärmte

Adventsandacht 2025 in der St. Martin Kirche Nienburg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

Wenn in der St. Martin Kirche warme Bläserklänge erklingen und Kerzenschein das alte Gemäuer in festliches Licht taucht, dann ist Adventszeit in Nienburg. Am 4. Dezember 2025 fand dort die traditionelle musikalische Adventsandacht der Polizeiakademie Niedersachsen, gemeinsam mit dem Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Nienburg, statt - ein Abend, der Musik, Besinnung und Gemeinschaft auf besondere Weise miteinander verband. Unter der Leitung von Martin Spahr präsentierte das Polizeiorchester Niedersachsen ein stimmungsvolles Programm, das die Besucherinnen und Besucher in adventliche Stimmung versetzte. Bekannte Melodien wie "Tochter Zion" und "Macht hoch die Tür" erfüllten die Kirche mit festlichem Glanz und luden zum Mitsummen und Innehalten ein. Bekannte Weihnachtsmelodien trafen auf moderne Klangmomente und schufen eine feierliche Atmosphäre zwischen weihnachtlicher Freude und stiller Andacht. Neben der Musik gestalteten auch Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen den Abend mit persönlichen Gedanken. Sie berichteten von ihrem Blick auf die Adventszeit, von Dienst und Menschlichkeit - und davon, was es bedeutet, gerade in herausfordernden Zeiten Haltung zu zeigen. Impulse aus Kirche und Akademie - unter anderem von Superintendentin Dr. Christiane de Vos und dem Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose - griffen die Themen Hoffnung, Verantwortung und Zusammenhalt auf. Die Polizeiakademie Niedersachsen lud alle Bürgerinnen und Bürger aus Nienburg und der Umgebung herzlich zu dieser kostenfreien Adventsandacht ein. Bei einem warmen Getränk und Gebäck, mit freundlicher Unterstützung des Vereins der Freunde der Polizeiakademie Niedersachsen e.V. sowie des Rotary Clubs Nienburg-Neustadt, klang die Veranstaltung anschließend in geselliger Atmosphäre aus - ein stimmungsvoller Abschluss, der Begegnung und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellte. "Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung, des Wartens - und für viele auch eine Zeit des Innehaltens. Wir dürfen zur Ruhe kommen, Kraft schöpfen und uns daran erinnern, was wirklich zählt. Der Advent erinnert uns daran, dass Licht nicht selbstverständlich ist - und dass es manchmal gerade in dunkleren Zeiten sichtbar wird, wie wichtig Mitgefühl, Vertrauen und Zusammenhalt sind", betonte der Polizeidirektor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose. Wie in den Vorjahren kamen Spenden zugunsten der Stiftung St. Martin und der Polizeistiftung Niedersachsen zusammen - ein Zeichen gelebter Solidarität und Nächstenliebe in der Adventszeit.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell