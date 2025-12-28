PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Verletztem

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr am letzten Freitag, gegen 16.40 Uhr, mit seinem Renault die Georgenstraße in Richtung Markt. Kurz nach dem "Schwarzen Brunnen" wollte er Wenden, hielt an und fuhr rückwärts in die Wydenbrugkstraße. Dabei übersah er einen 88-jähringen Fußgänger, der dabei war die Wydenbrugkstraße zu überqueren und kollidierte mit diesem.

Der 88-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Eisenach gebracht. Am Renault entstand kein Schaden. Der 33-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

(mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

