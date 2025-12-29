LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 33-Jähriger befuhr am letzten Freitag, gegen 16.40 Uhr, mit seinem Renault die Georgenstraße in Richtung Markt. Kurz nach dem "Schwarzen Brunnen" wollte er Wenden, hielt an und fuhr rückwärts in die Wydenbrugkstraße. Dabei übersah er einen 88-jähringen Fußgänger, der dabei war die Wydenbrugkstraße zu überqueren und kollidierte mit diesem. Der 88-Jährige wurde schwer ...

mehr