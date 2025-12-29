LPI-GTH: Diebstahl aus Garage
Arnstadt (ots)
Aus einer Garage eines Garagenkomplexes in der Ohrdrufer Straße entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen unter anderem ein rotes "Suzuki Gladius" Motorrad. Der Gesamtwert des Beutegutes beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 20. Dezember, 17.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0335055/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell