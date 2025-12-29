LPI-GTH: Sachschaden verursacht
Ilmenau (ots)
Im Bereich einer Tankstelle in der Erfurter Straße sowie am Dorfplan in Ilmenau/Roda brachten ein oder mehrere unbekannte Personen verschiedene Graffiti an und verursachen damit einen Schaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Die Sachverhalte wurden heute, gegen 11.30 Uhr bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0335827/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
