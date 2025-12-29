LPI-GTH: Sachschaden verursacht

Eisenach (ots) - In ein Café auf dem Karlsplatz drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Die Tat wurde heute, gegen 10.00 Uhr polizeilich bekannt. Der oder die Täter verursachten Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Art und Umfang des Beutegutes ist derzeit noch unbekannt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0335368/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr