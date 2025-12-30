PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer eines Suzuki befuhr gestern Abend die Schobsetalstraße von Richtung Bergwerk kommend. In einer dort befindlichen Rechtskurve kam der Fahrzeugführer auf der winterglatten Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte mit am Straßenrand befindlichem Geäst. Anschließend kam der Suzuki auf der Seite zum Liegen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Eisenach (ots) - Gestern Abend wurde eine 36-jährige Fahrerin eines VW einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:00

    LPI-GTH: Sachschaden verursacht

    Ilmenau (ots) - Im Bereich einer Tankstelle in der Erfurter Straße sowie am Dorfplan in Ilmenau/Roda brachten ein oder mehrere unbekannte Personen verschiedene Graffiti an und verursachen damit einen Schaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Die Sachverhalte wurden heute, gegen 11.30 Uhr bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0335827/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:30

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Eisenach (ots) - In ein Café auf dem Karlsplatz drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Die Tat wurde heute, gegen 10.00 Uhr polizeilich bekannt. Der oder die Täter verursachten Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Art und Umfang des Beutegutes ist derzeit noch unbekannt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0335368/2025) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren