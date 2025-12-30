Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Mittag im Bereich Gartenstraße/Gothaer Straße. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem VW von der Gartenstraße in Richtung Gothaer Straße und missachtete dabei offenbar eine 61-jährige vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei der VW den Opel augenscheinlich im hinteren Bereich touchierte, sodass dieser ins Schleudern geriet. Die 61-Jährige kam von der Fahrbahn ab und kam an einer Straßenlaterne zum Stillstand. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell