Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand - Polizeibeamter verletzt

Rostock (ots)

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend stellten Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Rostock kurz nach Mitternacht einen mit zwei Personen besetzten E-Scooter im Stadtgebiet fest.

Während die Beamten an einer roten Lichtzeichenanlage warteten, überquerte gegen 00:15 Uhr (20. Dezember) der E-Scooter vor dem Funkwagen die Fahrbahn und setzte seine Fahrt anschließend auf dem parallel verlaufenden Gehweg fort. Trotz eindeutiger Anhaltesignale und Ansprache durch die Polizisten ignorierten der Fahrer und sein Beifahrer die Weisungen und versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen. Beide Personen konnten wenig später gestellt werden.

Bei dem 26-jährigen Polen wurde zunächst ein Atemalkoholwert von 2,12 Promille festgestellt. Der 26-jährige Beifahrer deutscher Staatsangehörigkeit befand sich ebenfalls auf dem E-Scooter.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ergriff der 26-jährige polnische Fahrer plötzlich erneut die Flucht. Dabei griff er einen nacheilenden Beamten an und verletzte diesen am Knie. Der Beamte war infolge der Verletzung nicht mehr dienstfähig und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen wurden neben straf- und ordnungsrechtlichen Maßnahmen wegen Trunkenheit im Verkehr gemäß § 316 StGB nun auch Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 114 StGB eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an.

