POL-HRO: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lübstorf (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Freitagnachmittag (19. Dezember) in ein Einfamilienhaus im Lübstorfer Ortsteil Rugensee eingebrochen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnisse drangen der oder die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 15:30 und 18:30 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Der verursachte Gesamtschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Lübstorf/Rugensee geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03886 722-0 bei der Polizei in Gadebusch oder bei jeder beliebigen Polizeidientstelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

