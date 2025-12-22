PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entwenden VW T6 von Pendlerparkplatz und brechen weiters Fahrzeug auf

Glasewitz/ Landkreis Rostock (ots)

Zu einer Totalentwendung eines VW T6 ist es am vergangenem Wochenende auf einem Pendlerparkplatz an der L14 zwischen Glasewitz und Plaaz gekommen. Nachdem der braune VW T6 von seinem Besitzer am Samstagabend an dem dortigen Parkplatz abgestellt wurde, konnte er am Morgen des Folgetages nur noch das Fehlen seines Fahrzeuges feststellen. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 22.000EUR geschätzt.

Zudem wurde bei einem weiteren dort abgestelltem Fahrzeug eine Scheibe eingeschlagen und aus diesem Angelutensilien entwendet. Der Sachschaden in diesem Fall beträgt schätzungsweise 1.800EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Tatzeit wird in beiden Fällen auf Samstag 17:30 Uhr bis Sonntagmorgen 09:45 Uhr eingegrenzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

