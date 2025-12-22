Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW-Fahrer versursacht Verkehrsunfall und steht unter Alkoholeinfluss

B103/Kronskamp (ots)

Am 22.12.2025 gegen 00:30 Uhr kam es auf der B103 Höhe Kronskamp zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Augenscheinlich kam der 48-jährige polnische Fahrer eines LKW auf der Fahrt aus Richtung Kronskamp in Richtung Güstrow nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 70 Meter weiter an einem Baum zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer das Gespann unter dem Einfluss von Alkohol führte. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe. Zur die Einschätzung, ob eine Gefährdung des Erdreiches vorliegt wurde die Feuerwehr zur Prüfung sowie die Umweltbehörde hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Das Unternehmen hat in eigener Zuständigkeit die Bergung des LKW veranlasst. Derzeit wird von einer weiteren Sperrung bis ca. 08:00 Uhr ausgegangen. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

