Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW-Fahrer versursacht Verkehrsunfall und steht unter Alkoholeinfluss

B103/Kronskamp (ots)

Am 22.12.2025 gegen 00:30 Uhr kam es auf der B103 Höhe Kronskamp zu 
einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Straße für mehrere Stunden 
gesperrt werden musste. Augenscheinlich kam der 48-jährige polnische 
Fahrer eines LKW auf der Fahrt aus Richtung Kronskamp in Richtung 
Güstrow nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 70 Meter 
weiter an einem Baum zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellte 
sich heraus, dass der Fahrer das Gespann unter dem Einfluss von 
Alkohol führte. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe. Zur die 
Einschätzung, ob eine Gefährdung des Erdreiches vorliegt wurde die 
Feuerwehr zur Prüfung sowie die Umweltbehörde hinzugezogen. Der 
Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. 
Das Unternehmen hat in eigener Zuständigkeit die Bergung des LKW 
veranlasst. Derzeit wird von einer weiteren Sperrung bis ca. 08:00 
Uhr ausgegangen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

