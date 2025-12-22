Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall nach Zusammenstoß mit einem Baum

Warsow (ots)

Am 21.12.2025 gegen 22:00 Uhr kam es auf der Ortslage Warsow zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach sei der 29-jährige deutsche Autofahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und durch die Kameraden der Feuerwehr geborgen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 29-Jährige noch an der Unfallstelle. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war für 3,5 Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Es waren insgesamt 52 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Zur Unfallursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird mit 40.000 Euro angegeben. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell