Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall nach Zusammenstoß mit einem Baum

Warsow (ots)

Am 21.12.2025 gegen 22:00 Uhr kam es auf der Ortslage Warsow zu einem
tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach sei der 
29-jährige deutsche Autofahrer in einer Rechtskurve nach links von 
der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch 
den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert 
und kam zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und 
durch die Kameraden der Feuerwehr geborgen. Trotz eingeleiteter 
Reanimationsmaßnahmen verstarb der 29-Jährige noch an der 
Unfallstelle. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der 
Unfallaufnahme war für 3,5 Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Es
waren insgesamt 52 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. 
Zur Unfallursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht 
werden. Der Sachschaden wird mit 40.000 Euro angegeben.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

