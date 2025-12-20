PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten bei Bützow, Teterow und Gnoien

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags haben bislang unbekannte 
Täter mehrere Zigarettenautomaten gesprengt und versucht, diese zu 
sprengen.

Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen von einem 
Hinweisgeber die Information, dass unbekannte Täter in Zernin bei 
Bützow einen Zigarettenautomaten gesprengt haben.

Auf der Anfahrt mehrerer Funkwagenbesatzungen konnten im Nahbereich 
keine Feststellungen zu möglichen Tatverdächtigen gemacht werden.

Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat teilweise zerstört. 
Ob Zigaretten entwendet wurden, ist bislang noch unbekannt und muss 
im Nachgang vom Eigentümer geprüft werden.

Gegen 03:45 Uhr folgte dann eine weitere Sprengung eines 
Zigarettenautomaten in Jördenstorf bei Teterow. Auch hier führten die
umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu keinen relevanten 
Feststellungen.

Ein Hinweisgeber meldete dann um 04:40 Uhr, dass er einen 
aufgesprengten Zigarettenautomaten in Boddin bei Gnoien vorgefunden 
hat.

Auch hier konnten bislang keine Feststellungen zu den Tätern 
getroffen werden.

Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird auf mehrere tausend
Euro geschätzt.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten an den 
Tatorten Spuren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen 
aufgenommen.

Eine Prüfung des Zusammenhangs zwischen den Sprengungen ist ebenfalls
Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern, möglichen Fahrzeugen und der Tat nehmen der 
Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder
jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von 
Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der 
Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

Nils Tiede
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

