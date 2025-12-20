Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten bei Bützow, Teterow und Gnoien

Rostock (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags haben bislang unbekannte Täter mehrere Zigarettenautomaten gesprengt und versucht, diese zu sprengen. Gegen 02:00 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen von einem Hinweisgeber die Information, dass unbekannte Täter in Zernin bei Bützow einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Auf der Anfahrt mehrerer Funkwagenbesatzungen konnten im Nahbereich keine Feststellungen zu möglichen Tatverdächtigen gemacht werden. Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat teilweise zerstört. Ob Zigaretten entwendet wurden, ist bislang noch unbekannt und muss im Nachgang vom Eigentümer geprüft werden. Gegen 03:45 Uhr folgte dann eine weitere Sprengung eines Zigarettenautomaten in Jördenstorf bei Teterow. Auch hier führten die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zu keinen relevanten Feststellungen. Ein Hinweisgeber meldete dann um 04:40 Uhr, dass er einen aufgesprengten Zigarettenautomaten in Boddin bei Gnoien vorgefunden hat. Auch hier konnten bislang keine Feststellungen zu den Tätern getroffen werden. Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Rostock sicherten an den Tatorten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen. Eine Prüfung des Zusammenhangs zwischen den Sprengungen ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern, möglichen Fahrzeugen und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. Nils Tiede Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

