Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Hagenow (ots)

Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow 
und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. 

Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines 
Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem 
Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den 
Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt 
mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 
58-jährige Fahrer des Transporters und die drei Insassen des Ford (18
und 19 Jahre) wurden leichtverletzt und ebenfalls zur weiteren 
Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Unfallverursacherin 
eingeklemmt war und Betriebsstoffe ausliefen wurden zu Rettungsdienst
und Notarzt die Feuerwehren Wittenburg, Bobzin, Hülseburg und 
Luckwitz mit 29 Kameraden alarmiert. Die L04 war bis 17:30 Uhr 
vollgesperrt. Der Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

