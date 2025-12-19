Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Hagenow (ots)

Am 19.12.2025 kam es gegen 13:50 Uhr auf der L 04 zwischen Hagenow und Wittenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein PKW Hyundai setzte nach Zeugenaussagen zum Überholen eines Kleinwagens ein und kollidierte in der Folge frontal mit einem Renault Transporter. Ein PKW Ford fuhr anschließend auf den Transporter auf. Die 60-jährige Kraftfahrerin wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 58-jährige Fahrer des Transporters und die drei Insassen des Ford (18 und 19 Jahre) wurden leichtverletzt und ebenfalls zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Unfallverursacherin eingeklemmt war und Betriebsstoffe ausliefen wurden zu Rettungsdienst und Notarzt die Feuerwehren Wittenburg, Bobzin, Hülseburg und Luckwitz mit 29 Kameraden alarmiert. Die L04 war bis 17:30 Uhr vollgesperrt. Der Sachschaden wird mit 30.000 EUR beziffert. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

