Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche bedrohen vorbeifahrende Fahrzeuge - die Güstrower Polizei ermittelt

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Eisenbahnstraße in Güstrow. Laut Hinweisen mehrerer Zeugen hielten sich kurz zuvor etwa drei Jugendliche auf dem dortigen Parkplatz eines Supermarktes auf. Die jungen Männer hätten zudem einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich geführt und damit auf vorbeifahrende Fahrzeuge gezielt. Bei Eintreffen der örtlichen Polizei konnte die betreffende Personengruppe festgestellt und kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um drei ukrainische Brüder im Alter von 12,15 und 16 Jahren. Die anschließenden Durchsuchungen und eine Absuche im unmittelbaren Umfeld führten jedoch nicht zum Auffinden des waffenähnlichen Gegenstandes. Aufgrund der Zeugenaussagen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Bedrohung. Eine Überprüfung ergab weiterhin, dass der 12-Jährige aktuell aus einer Jugendeinrichtung als vermisst gemeldet war. Er wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen an das zuständige Jugendamt übergeben.

Am späteren Abend gegen 23 Uhr wurde der 12-Jährige erneut durch Polizisten im Bereich des Güstrower Bahnhofes festgestellt. Hierbei konnte in einem mitgeführten Beutel eine schwarze Spielzeugpistole aufgefunden werden. Ob diese im Zusammenhang mit dem Bedrohungssachverhalt vom Nachmittag im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

