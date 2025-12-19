Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kurze Abwesenheit reicht Tätern für Einbruch

Ludwigslust (ots)

Bei einem Einbruch in Ludwigslust am gestrigen späten Nachmittag nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und erbeuteten Schmuck und einen Laptop.

Sie sollen ersten Erkenntnissen zufolge über einen Zaun auf das Grundstück gelangt sein und drangen in der weiteren Folge gewaltsam über ein Terrassenfenster in das Einfamilienhaus im Ahrensburger Ring ein. Anschließend durchsuchten die Unbekannten beide Etagen des Hauses und entwendeten Schmuck und einen Laptop. Die Tatzeit lässt sich begrenzen auf den Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr. Eine genaue Bezifferung der Schadenshöhe ist derzeit noch nicht möglich, liegt ersten Schätzungen nach jedoch bei ungefähr 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell