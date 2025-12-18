PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerin: Verkehrsunfall mit Totalschaden - Autofahrerin leicht verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Schwerin ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin die Otto-Hahn-Straße, als sie an einer Kreuzung mit dem Multivan eines querenden 56-jährigen Mannes zusammenstieß. Die 62-jährige Fahrerin erlitt durch den Zusammenstoß Schmerzen in der Schulter und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der andere Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei könnte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfahrtsverstoß die Ursache des Unfalls gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 11:25

    POL-HRO: Falsche Polizisten erbeuten 73.000 Euro - Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

    Boltenhagen (ots) - In Boltenhagen haben sich unbekannte Täter am gestrigen Abend als Polizeibeamte ausgegeben und eine Seniorin um 73.000 Euro Bargeld betrogen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt die Geschädigte gegen 16.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizisten, der sie gezielt in ein Gespräch verwickelte und ihr Vertrauen gewann. Der Anrufer, der ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:32

    POL-HRO: Diebstahl kurz vor den Feiertagen: Weihnachtskarpfen gestohlen

    Lübz (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter in Lübz etwa 200 Kilogramm Lebendkarpfen aus einem Fass entwendet. Dabei sollen die Unbekannten ersten Erkenntnissen zufolge sich zunächst Zutritt zu einem angemieteten und umfriedeten Privatgelände in der Lindenstraße verschafft haben. Aus einem von drei Fässern wurden in der weiteren Folge ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:08

    POL-HRO: Raub in Schweriner Fußgängerzone - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Schwerin (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Raub, der sich zur gestrigen Mittagszeit in der Schmiedestraße in der Schweriner Altstadt ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei bislang unbekannte Frauen gegen 12:45 Uhr, einer 62-jährigen deutschen Frau die Einkaufstaschen sowie die Handtasche zu entwenden. Als die Geschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren