POL-HRO: Raub in Schweriner Fußgängerzone - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Raub, der sich zur gestrigen Mittagszeit in der Schmiedestraße in der Schweriner Altstadt ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei bislang unbekannte Frauen gegen 12:45 Uhr, einer 62-jährigen deutschen Frau die Einkaufstaschen sowie die Handtasche zu entwenden. Als die Geschädigte versuchte ihr Hab und Gut zu verteidigen, eilte ein bislang unbekannter Zeuge zu Hilfe. Der Mann habe die Täterinnen angeschrien, woraufhin diese ohne Beute in Richtung Markt flüchteten.

Die 62-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die beiden flüchtigen Täterinnen werden wie folgt beschrieben: - etwa 20 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - trugen jeweils ein dunkles Kopftuch, dunkle Mäntel sowie Handschuhe

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den zur Hilfe eilenden Mann, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de entgegen.

