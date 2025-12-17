PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau im Krankenfahrstuhl bei Unfall verletzt

Neustadt-Glewe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Neustadt-Glewe ist eine Frau in einem elektrischen Krankenfahrstuhl leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 23-jährige Fahrerin eines VW den Kreisverkehr an der Ludwigsluster Straße zu verlassen, wobei sie mit einer querenden 73-jährigen Frau in einem Elektrorollstuhl kollidierte. Dadurch stürzte die Rollstuhlfahrerin auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Seniorin wurde mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Der Krankenfahrstuhl wurde durch die Beamten zur Eigentumssicherung sichergestellt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Kreisverkehr musste im Rahmen der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

