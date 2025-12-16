PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autodieb in Ludwigslust festgenommen

Ludwigslust (ots)

In der Nacht zu Dienstag konnte in Ludwigslust ein mutmaßlicher Autodieb festgenommen werden, nachdem der Diebstahl des Fahrzeugs zuvor in Lübeck angezeigt worden war. Mithilfe einer Ortungs-App gelang es dem Fahrzeughalter, den entwendeten Skoda Fabia in Ludwigslust zu lokalisieren. Umgehend eingesetzte Polizeikräfte stellten das Fahrzeug gegen 01:50 Uhr in der Neustädter Straße fest. In dem Pkw befand sich ein 30-jähriger Mann, der beim Erkennen der Polizei zu Fuß zu flüchten versuchte. Der Tatverdächtige konnte jedoch kurz darauf gestellt, überwältigt und gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel in geringer Menge, ein Messer, einen gestohlenen Führerschein sowie eine gefälschte rumänische Identitätskarte, die sichergestellt wurden. Gegen den bereits polizeibekannten 30-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wird nun unter anderem wegen Diebstahls, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 14:10

    POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein - Ergänzungsmeldung

    Rostock (ots) - Am heutigen Tag kam es in der Rügener Straße im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein zu einem Polizeieinsatz. (siehe auch: https://t1p.de/r9e7o) Nach derzeitigem Erkenntnisstand bedrohte am heutigen Dienstag, gegen 11:30 Uhr, ein 47-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst Rettungskräfte in seiner Wohnung. Nachdem sich diese aus der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:46

    POL-HRO: Polizisten retten Mann aus brennender Wohnung in Crivitz

    Crivitz (ots) - In Crivitz haben am Montagmorgen Polizeibeamte einen Mieter aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Zuvor hat eine Nachbarin gegen 8:40 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, da der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung ausgelöst hat und Brandgeruch wahrnehmbar war. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sternberg hat sich umgehend gewaltsam Zugang zur Wohnung in ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 13:10

    POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Lütten-Klein

    Rostock (ots) - Derzeit kommt es in der Rügener Straße in Rostock zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften. Nach ersten Erkenntnissen hat sich dort eine männliche Person in einem psychischen Ausnahmezustand innerhalb einer Wohnung verbarrikadiert. Personen werden gebeten den Bereich zu meiden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rostock Newsroom Katja Weizel Telefon: 0381 4916-3041 ...

    mehr
