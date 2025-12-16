Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Autodieb in Ludwigslust festgenommen

Ludwigslust (ots)

In der Nacht zu Dienstag konnte in Ludwigslust ein mutmaßlicher Autodieb festgenommen werden, nachdem der Diebstahl des Fahrzeugs zuvor in Lübeck angezeigt worden war. Mithilfe einer Ortungs-App gelang es dem Fahrzeughalter, den entwendeten Skoda Fabia in Ludwigslust zu lokalisieren. Umgehend eingesetzte Polizeikräfte stellten das Fahrzeug gegen 01:50 Uhr in der Neustädter Straße fest. In dem Pkw befand sich ein 30-jähriger Mann, der beim Erkennen der Polizei zu Fuß zu flüchten versuchte. Der Tatverdächtige konnte jedoch kurz darauf gestellt, überwältigt und gefesselt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel in geringer Menge, ein Messer, einen gestohlenen Führerschein sowie eine gefälschte rumänische Identitätskarte, die sichergestellt wurden. Gegen den bereits polizeibekannten 30-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wird nun unter anderem wegen Diebstahls, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung ermittelt.

