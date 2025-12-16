PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizisten retten Mann aus brennender Wohnung in Crivitz

Crivitz (ots)

In Crivitz haben am Montagmorgen Polizeibeamte einen Mieter aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Zuvor hat eine Nachbarin gegen 8:40 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, da der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung ausgelöst hat und Brandgeruch wahrnehmbar war. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sternberg hat sich umgehend gewaltsam Zugang zur Wohnung in der Mühlenbergstraße verschafft, um den 58-jährigen Mieter aus seinem stark verrauchten Schlafzimmer zu ziehen. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr aus Crivitz löschte den Brand auf dem Bett. Der augenscheinlich alkoholisierte 58-jährige Mann wurde im Anschluss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch einen Rettungswagen ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine glimmende Zigarette den Brand im Schlafzimmer verursacht hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

