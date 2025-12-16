Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwere Körperverletzung in Rostock-Lichtenhagen

Rostock (ots)

Am 15.12.2025 kam es gegen 18:15 Uhr in der Flensburger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Angriff auf eine 30-jährige bulgarische Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es innerhalb einer Wohnung zunächst zu Streitigkeiten zwischen der 30-Jährigen und einem 34-jährigen Mann.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau zunächst geschlagen und sie anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Nach dem Angriff flüchtete der Mann aus der Wohnung.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rostock eilten zum Einsatzort. Der 34-jährige polnische Staatsangehörige konnte kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Kriminaldauerdienst kam ebenfalls zum Einsatz. Bei der Absuche der anliegenden Bereiche, unter Zuhilfenahme eines Metalldetektors, konnte das mutmaßliche Tatmesser aufgefunden und sichergestellt werden.

Die 30-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt. Er soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

