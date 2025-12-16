Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger aus Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Die seit dem 15.12.2025 vermisste, 16-jährige Mädchen aus Güstrow ist wohlbehalten zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten.

